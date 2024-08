Hertha mit offiziellem Statement zu Reese

Nach den Gerüchten um einen Abschied von Fabian Reese von Hertha BSC haben sowohl der Offensivspieler als auch der Hauptstadtklub jetzt für Klarheit gesorgt. Die Hertha teilte mit, dass der 26-Jährige in dieser Transferperiode nicht zum Verkauf steht.

Die Entscheidung wurde von Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber in einer offiziellen Mitteilung verkündet. „Fabian Reese ist ein wichtiger Teil unseres Berliner Wegs. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Klub und der Stadt und hat uns klar signalisiert, dass er bleiben will. Aus diesem Grund wollen wir die aktuellen Gerüchte aus der Welt schaffen. Für uns ist er in diesem Transferfenster unverkäuflich“, sagte Herrich.