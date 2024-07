2. Bundesliga: Schwer verletzt! Hertha-Star schießt gegen Cottbus

von SPORT1 20.07.2024 • 20:26 Uhr Fabian Reese verletzt sich im Testspiel gegen Cottbus schwer und fällt bis auf Weiteres aus. Nach seiner OP richtet sich der Herthaner an seinen Gegenspieler und die Cottbuser Fans - und wird dabei deutlich.

Am Mittwoch wurde das offiziell, was die Hertha-Fans schon befürchtet hatten: Kapitän Fabian Reese muss operiert werden und fällt bis auf Weiteres aus. Nun meldet sich der Star selbst zu Wort - und schießt gegen seinen Gegenspieler!

Im Test gegen den Drittliga-Aufsteiger aus Cottbus wurde der 26-Jährige von Filip Kusic von hinten gefoult worden und verletzte sich dabei am Syndesmoseband.

Nachdem er am Freitag bereits erfolgreich operiert wurde, richtet er sich jetzt per Instagram-Story an den Cottbuser: „Eine ganz zentrale Rolle nimmt die Fairness ein. Es passieren Fehler sowie Fehleinschätzungen. Ganz wichtig in meinen Augen ist einfach, dass der Sport, den wir alle so lieben, diese Werte beibehält und beschützt. Dazu zählt auch, dass nach einem Foul man sich die Hand gibt, sich entschuldigt und das Thema wieder geklärt ist.“

Fabian Reese fällt bis auf Weiteres aus

Das sei laut Reese diesmal aber nicht der Fall gewesen. Weder in der Kabine, noch per Nachricht sei ein „Sorry, es tut mir leid“ gekommen. So „verlieren wir auf lange Sicht das Wertegerüst für unseren Sport aus den Augen“, meinte der Herthaner.

Reese kritisiert Cottbus-Fans

Doch nicht nur gegen den Spieler erhebt er Vorwürfe, sondern auch gegen die Fans von Cottbus: „Wenn man dann gestützt in die Kabine an den gegnerischen Fans vorbeigeht und Dutzende Schreie wie ‚Schwuchtel‘, ‚Hurensohn‘ und noch deutlich schlimmere Beschimpfungen an den Kopf bekommt, entfernen wir uns von diesem Wertegerüst.“

Der Kapitän fällt nun für mehrere Monate aus. „Wenn man dann ausgewechselt wird vor Schmerzen und Ungewissheit hat diesen Sport, der einem alles bedeutet, für den man seit man laufen kann alles opfert, vielleicht für Tage Wochen Monate nicht mehr ausüben kann und voller Emotionen in Tränen ausbricht ist es schonmal ein sehr schreckliches Gefühl.“