Schalke unterliegt Club nach Witz-Rot

Was war denn da los? Schalke führte im Zweitliga-Spiel beim 1. FC Nürnberg kurz vor der Pause durch ein Tor von Ibrahima Cisse völlig verdient mit 1:0 (45.). Doch dann überschlugen sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Ereignisse. Am Ende siegte der Club mit 3:1 (0:1).

Doch alles Daumendrücken half nichts. Der Platzverweis brachte die bis dahin dominierenden Schalker aus dem Tritt. Der eingewechselte Valentini schlug von rechts eine maßgeschneiderte Flanke auf Lukas Schleimer, der per Flugkopfball zum 1:1 einnetzte (47.). In der 56. Minute schlug es erneut im Tor der Schalker ein.

Florian Pick brach auf der rechten Seite durch. Casper Jander konnte den Ball aus neun Metern noch annehmen und dann per Dropkick rechts in die Maschen hauen. Der Club hatte das Spiel plötzlich gedreht, nachdem sie in der ersten Hälfte in der Offensive so gut wie gar nicht stattgefunden hatten.