2. Bundesliga: Klose jubelt über Traumtor

Darmstadt 98 ist immer noch nicht in der 2. Fußball-Bundesliga angekommen und hat seinen Saisonstart endgültig verpatzt! Der Erstliga-Absteiger kam am 3. Spieltag trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg hinaus. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt haben die Lilien nur einen Punkt auf dem Konto.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Die 2. Liga ist stark und wir sind nun einmal nicht der typische Erstliga-Absteiger“, sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht kurz vor dem Anpfiff bei Sky : „Wir sind im Umbruch, aber wir sind in den ersten Spielen auch nicht vollblind durch die Gegend gelaufen.“

Vor 17.600 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor war Darmstadt in der ersten halben Stunde das klar bessere Team. Die erste große Chance verbuchte Killian Corredor, der an FCN-Torwart Jan Reichert scheiterte (16.). Kurz darauf machte es Lidberg besser. Nürnberg wachte spät auf, Jens Castrop konnte Darmstadts Torwart Marcel Schuhen aber zweimal nicht überwinden (36./44.).