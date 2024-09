2. Bundesliga: Heftiges Wut-Interview: "Sollen sich verpissen“

Krasses Wut-Interview in der 2. Bundesliga: Marcel Schuhen rechnet nach einer bitteren Darmstadt-Klatsche mit seinen Mitspielern ab.

Marcel Schuhen hat sich nach der Klatsche des SV Darmstadt bei der SV Elversberg den Frust in einem erstaunlichen Wut-Interview von der Seele geredet. Der Torhüter der Lilien ging mit seinen Vorderleuten hart ins Gericht und forderte Besserung.

Die Unmutsbekundungen der eigenen Anhängerschaft könne er gut verstehen, sagte Schuhen im Sky-Interview. Es sei lange ruhig gewesen, auch nach der „desaströsen“ Erstligasaison: „Da hat man gesagt: so schwer und so. So ein Scheiß, da waren wir auch schon nicht gut.“