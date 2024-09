2. Bundesliga heute: Darmstadt - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Darmstadt 98 geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den 1. FC Magdeburg. Alle bisherigen sechs Pflichtspiele konnten die Lilien für sich entscheiden, darunter vier Begegnungen in der 2. Bundesliga und zwei im DFB-Pokal. Besonders bemerkenswert: Vier dieser Siege endeten mit einem knappen 1:0. Diese historische Dominanz könnte den Gastgebern zusätzlichen Rückenwind verleihen, obwohl sie in dieser Saison noch keinen Heimsieg feiern konnten.