2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Fortuna Düsseldorf empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena.

Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Köln treffen heute erstmals seit der Bundesliga-Saison 2019/20 wieder aufeinander. Damals konnte die Fortuna zu Hause mit 2:0 gewinnen und in Köln ein 2:2-Unentschieden erzielen. Die Düsseldorfer haben nun die Chance, erstmals seit 34 Jahren drei Pflichtspiele in Serie gegen den rheinischen Rivalen ungeschlagen zu bleiben. Besonders bemerkenswert ist die Heimstärke der Fortuna gegen die Geißböcke, die zuletzt in den Jahren 1972 bis 1975 mehrere Heimsiege in Folge feiern konnte.

Düsseldorf - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Fortuna Düsseldorf ist derzeit in bestechender Form und seit 19 Zweitliga-Spielen ungeschlagen. Diese Serie ist die längste in der aktuellen 2. Bundesliga. Zu Hause gewann die Fortuna sieben ihrer letzten acht Spiele und hielt dabei sechsmal die Null. Mit 13 Punkten aus fünf Partien hat Düsseldorf seinen Startrekord in der 2. Liga eingestellt. Nur ein Gegentor nach fünf Spielen ist zudem ein neuer Klubrekord und der beste Wert seit RB Leipzig vor zehn Jahren.

Kölns Offensive trifft auf Düsseldorfs Defensive

Der 1. FC Köln bringt die geteilt beste Offensive der Liga mit zwölf Toren mit in die Merkur Spiel-Arena. Gleichzeitig stellt Düsseldorf mit nur einem Gegentor die beste Defensive. Die Kölner haben die meisten Expected Goals (15.7 xG) in der Liga, während Düsseldorf die zweitwenigsten xG-Against zuließ (4.5 xGa). Kölns Linton Maina ist in Topform und war in jedem seiner letzten drei Spiele an einem Tor beteiligt. Auf der anderen Seite hat Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier die höchste Abwehrquote der Liga mit 96%.

Spannende Personalien und taktische Finessen

Besonders im Fokus steht Kölns Damion Downs, der in den letzten beiden Spielen traf und mit 20 Jahren und 70 Tagen der zweitjüngste Kölner Spieler ist, dem dies gelang. Fortuna Düsseldorfs Dawid Kownacki zeigte zuletzt ebenfalls starke Leistungen, indem er ein Tor erzielte und ein weiteres vorbereitete. Taktisch interessant wird es auch, da Köln die meisten hohen Ballgewinne der Liga verzeichnet, während Düsseldorf hier den Ligatiefstwert aufweist. Die Partie verspricht daher interessante taktische Duelle und individuelle Highlights.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

