2. Bundesliga heute: Lautern - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 21.09.2024 • 17:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Abend den Hamburger SV im traditionsreichen Fritz-Walter-Stadion. Die Roten Teufel konnten in der 2. Bundesliga bisher alle Heimspiele gegen den HSV ungeschlagen bestreiten. In der vergangenen Saison endete das Duell mit einem spektakulären 3:3, während es in der Saison 2022/23 einen 2:0-Heimsieg gab. Der FCK wird versuchen, diese Serie fortzusetzen, um den schwachen Saisonstart mit nur sieben Punkten aus fünf Spielen zu korrigieren.

Lautern - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : sport1.de

: sport1.de Liveticker: SPORT1

Der Hamburger SV reist mit einem formstarken Ransford Königsdörffer nach Kaiserslautern. Der Offensivspieler hat bereits fünf direkte Torbeteiligungen in dieser Saison gesammelt und damit seine Ausbeute aus der Vorsaison eingestellt. Der HSV hat in dieser Spielzeit die meisten Tore in der Anfangsviertelstunde erzielt und wird versuchen, seine Auswärtsbilanz zu verbessern. Unter Trainer Steffen Baumgart gelang es den Hamburgern bisher nur zweimal, auswärts zu gewinnen.

Standards als Schlüssel zum Erfolg für den FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich in dieser Saison als Spezialist für Standardsituationen erwiesen. Mit drei Toren nach Eckstößen und insgesamt fünf Treffern nach Standards führt der FCK die Liga in dieser Kategorie an. Diese Stärke könnte gegen den HSV entscheidend sein, besonders da die Roten Teufel in jedem ihrer letzten 16 Zweitliga-Spiele getroffen haben. Allerdings müssen sie auch ihre Defensive bei Standards verbessern, da sie bereits vier Gegentore nach solchen Situationen kassiert haben.

Torjäger-Duell: Ache gegen Glatzel

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Duell der Torjäger Ragnar Ache und Robert Glatzel. Beide zählen zu den treffsichersten Spielern der Liga seit Beginn der Vorsaison. Ache hat mit acht Kopfballtoren die meisten in der Liga erzielt, während Glatzel beim letzten Aufeinandertreffen in Kaiserslautern doppelt traf. Diese beiden Stürmer könnten den Unterschied in einem Spiel machen, das von individuellen Leistungen geprägt sein könnte.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.