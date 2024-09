2. Bundesliga heute: Magdeburg - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 22.09.2024 • 10:31 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg empfängt den Karlsruher SC in der Avnet Arena, und die historische Bilanz spricht für Spannung. Der KSC ist seit drei Duellen ungeschlagen gegen Magdeburg, konnte jedoch in vier Gastspielen in Magdeburg noch nie gewinnen. Zuletzt endeten die Begegnungen in der Avnet Arena zweimal unentschieden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beide Teams zeigen in dieser Saison starke Leistungen: Magdeburg hat mit elf Punkten und einer Tordifferenz von +7 seine beste Zweitliga-Saison gestartet, während der KSC mit 13 Punkten aus fünf Spielen einen neuen Vereinsrekord aufstellte.

Magdeburg - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

In der laufenden Saison sind sowohl der 1. FC Magdeburg als auch der Karlsruher SC offensiv stark aufgestellt. Beide Teams erzielten jeweils sieben Tore in der zweiten Halbzeit – ein geteilter Bestwert in der Liga. Magdeburgs Lubambo Musonda und Karlsruhes Marvin Wanitzek sind mit jeweils drei Assists die besten Vorlagengeber der Liga. Besonders hervorzuheben ist Karlsruhes Budu Zivzivadze, der in seinen ersten fünf Einsätzen sechs Tore erzielte und damit an die Leistungen von Rainer Krieg in der Saison 1999/2000 anknüpft.

Heimschwäche und taktische Konstanz

Der 1. FC Magdeburg kämpft mit einer Heimschwäche und ist seit sieben Spielen in der Avnet Arena sieglos. Zuletzt gab es fünf Remis in Folge. Im Gegensatz dazu zeigt der KSC taktische Konstanz: Mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren und 257 Tagen ist ihre Startelf die älteste der Liga, und sie liefen in allen fünf Saisonspielen mit derselben Formation auf. Diese Stabilität könnte ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Joker und Defensivstärke

Ein weiterer Aspekt, der das Spiel beeinflussen könnte, ist die Jokerstärke von Magdeburg. Falko Michel erzielte bereits das vierte Jokertor der Saison, was einen geteilten Liga-Höchstwert darstellt. Der KSC hingegen hat in dieser Saison noch kein Gegentor durch einen Einwechselspieler kassiert, was ihre defensive Stärke unterstreicht. Diese Faktoren könnten im heutigen Duell entscheidend sein, wenn es darum geht, wer die Oberhand behält.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.