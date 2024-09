2. Bundesliga heute: Nürnberg - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 21.09.2024 • 10:05 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute die Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Duell gegen Hertha BSC. In der eingleisigen 2. Bundesliga haben die Franken keines der acht Aufeinandertreffen gegen die Berliner verloren. Mit vier Siegen und vier Unentschieden ist der Club gegen keinen anderen Verein in der Liga so erfolgreich. Besonders bemerkenswert: In der vergangenen Saison erzielte Nürnberg in den beiden Partien gegen Hertha insgesamt sechs Tore, mehr als gegen jeden anderen Gegner.

Nürnberg - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Herthas Trainer Cristian Fiel, der in der letzten Saison noch den 1. FC Nürnberg betreute. In 34 Zweitligaspielen sammelte Fiel nur 40 Punkte, was ihn zum Trainer mit der geringsten Punkteausbeute in den ersten 34 Spielen des Clubs in der eingleisigen 2. Liga macht. Nun kehrt er ins Max-Morlock-Stadion zurück, um mit Hertha BSC seine Auswärtsstärke zu beweisen, nachdem die Berliner unter seiner Leitung auswärts bisher ungeschlagen sind.

Defensive Schwächen beider Teams

Sowohl der 1. FC Nürnberg als auch Hertha BSC haben in diesem Jahr defensive Probleme. Beide Teams kassierten in 22 Partien jeweils 41 Gegentore, was sie zu den anfälligsten Defensiven der Liga macht. Der Club konnte nur in einer der letzten 14 Zweitligapartien ohne Gegentor bleiben, während Hertha in den letzten zehn Spielen ebenfalls nur einmal zu null spielte. Dies könnte auf ein torreiches Spiel hindeuten, in dem beide Mannschaften ihre Abwehrprobleme überwinden müssen.

Junge Talente und Joker-Tore

Beide Teams setzen stark auf junge Talente. Der 1. FC Nürnberg und Hertha BSC stellen nach dem 1. FC Köln die jüngsten Startelfs der Liga. Besonders auffällig ist die Joker-Qualität der Nürnberger: Vier ihrer acht Saisontore wurden von Einwechselspielern erzielt. Jens Castrop, der zuletzt gegen Ulm seinen ersten Assist der Saison lieferte, könnte erneut eine Schlüsselrolle spielen. In der Vorsaison sammelte er gegen Hertha die meisten direkten Torbeteiligungen, was ihn zu einem Spieler macht, auf den man achten sollte.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

