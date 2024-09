2. Bundesliga heute: Paderborn - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 20.09.2024 • 15:30 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Paderborn 07 geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Heimspiel gegen Hannover 96. In den bisherigen fünf Zweitliga-Heimspielen gegen die Niedersachsen blieben die Ostwestfalen ungeschlagen und konnten die letzten vier Begegnungen sogar für sich entscheiden. Ein weiterer Sieg würde den Vereinsrekord von fünf Heimsiegen in Serie gegen einen Gegner einstellen, den Paderborn zwischen 2009 und 2015 gegen den Karlsruher SC aufstellte.

Ein wichtiger Akteur für den SC Paderborn ist Filip Bilbija, der mit drei Saisontoren der aktuelle Toptorjäger des Teams ist. Zuletzt traf er beim 3:3-Unentschieden in Münster. Interessanterweise hat Bilbija in der 2. Bundesliga bisher gegen kein Team mehr als einmal getroffen, obwohl er bereits 16 Tore gegen verschiedene Klubs erzielt hat. Sein erstes Zweitligaduell gegen Hannover endete 2022 mit einer Niederlage, doch heute könnte er erneut eine entscheidende Rolle spielen.

Starker Saisonstart beider Teams

Beide Mannschaften sind stark in die Saison gestartet. Der SC Paderborn hat mit neun Punkten aus den ersten fünf Spielen mehr als doppelt so viele Zähler wie im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt. Hannover 96 hingegen hat zehn Punkte gesammelt und damit den besten Saisonstart seit 1999/2000 hingelegt. Die Niedersachsen haben in der Vergangenheit nur in den Saisons 1986/87 und 1984/85 mehr Punkte zu diesem Zeitpunkt gesammelt.

Defensive Herausforderungen und Auswärtsprobleme von Hannover

In der Defensive hat Paderborn bisher nur 3,4 Expected Goals Against zugelassen, weniger als jede andere Mannschaft in der Liga. Dennoch kassierten sie bereits sechs Gegentore. Hannover 96 hat in dieser Saison auswärts noch kein Tor erzielt und könnte heute auf eine harte Probe gestellt werden. Interessant wird zu beobachten sein, ob Hannover seine Auswärtsmisere beenden kann oder ob Paderborn seine Heimstärke erneut unter Beweis stellt.

