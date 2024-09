2. Bundesliga: Klartext nach Schalke-Beben! "Alle sind gefordert"

Nach dem Personal-Beben auf Schalke hat sich der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann zu Wort gemeldet. Dabei nahm er nach dem schlechten Saisonstart in der 2. Bundesliga in erster Linie die Spieler in die Pflicht. „Wir sind vom Kader überzeugt, daran hat der Saisonstart nichts geändert. Das habe ich den Spielern am Samstag noch einmal klar gesagt“, sagte Tillmann der dpa.