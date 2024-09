Ist ER jetzt Schalkes Retter?

Geraerts? Manga setzt sich durch

Die Entscheidung beruhe nicht nur auf den schlechten Ergebnissen der letzten Wochen, sondern auf einer schon länger bestehenden „negativen Gesamtentwicklung“, teilten die Königsblauen in ihrer offiziellen Mitteilung mit. Zudem haben die Verantwortlichen feststellen müssen, dass es in der Führungsriege unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der fußballerischen Entwicklung gab.

Manga kritisierte Geraerts öffentlich

„Jeder hat eine eigene Meinung. Sie haben Ihre, ich habe meine. Aber am Ende stellt der Trainer die Mannschaft auf“, kritisierte der 50-Jährige die mangelnden Einsätze der Neuzugänge Martin Wasinski (20) und Felipe Sánchez (20) im Gespräch mit der WAZ. „Wenn der Trainer sagt, Wasinski und Sanchez sind nicht so weit in seinen Augen, dann müssen wir das respektieren. Ob es mir gefällt, spielt keine Rolle. Wer schon einmal in Argentinien war, der weiß, wie da Fußball gespielt wird. Da ist in jedem Spiel Krieg auf dem Platz. Wenn ein Junge mit 20 Jahren da gespielt hat, sollte er in meinen Augen auch gegen Magdeburg und Darmstadt spielen können.“