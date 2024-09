2. Bundesliga: Max Kruse bietet sich Schalke an

Schalke 04 steckt in der nächsten tiefen Krise. Nach den Entlassungen von Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots bietet sich ausgerechnet Max Kruse als Hilfe an.

„Ich hätte auf jeden Fall noch das Niveau“

„Sofort spielen: Keine Chance. Aber ich sage: Bis Januar würde ich mich fit kriegen“, schränkte Kruse zwar ein, glaubt aber selbst nicht an eine Kontaktaufnahme seitens der Schalker: „Aber so läuft es halt im Fußball nicht.“

Kruse und Harnik kritisieren Schalke

Während sich Kruse Gedanken um ein Comeback bei Schalke macht, sorgt sich sein Podcast-Kollege Harnik um die Zukunft des einstigen deutschen UEFA-Cup-Siegers: „Es ist wirklich schwer, weil auch das Vertrauen der Leute in den Verein so gut wie nicht mehr da ist. Egal, wer da hinkommt, egal, wer da heute etwas entscheidet, keiner glaubt dran, dass es besser wird. Das ist das Toxische an Schalke aktuell“, legt der ehemalige Profi des VFB Stuttgart den Finger in die Wunde.