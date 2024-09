Die Tragödie um Jürgen Klopps Lehrmeister

Wolfgang Frank begründete den Mainzer Aufschwung

Der in Reichenbach an der Fils nahe Stuttgart geborene Frank absolvierte zwischen 1971 und 1982 215 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart, Eintracht Braunschweig, Borussia Dortmund und den 1. FC Nürnberg. Er schoss 89 Tore, die meisten für Braunschweig.

Der damals 44-Jährige übernahm die Rheinhessen als Zweitliga-Abstiegskandidat, krempelte das Team taktisch völlig um und wurde so zum Vorreiter für die neuen Entwicklungen des Spiels, die damals noch nicht in Deutschland angekommen waren.

Mit Sacchis Visionen nach Rheinhessen

In der Libero- und Manndecker-Nation Deutschland waren das in den Neunzigern neumodische und von vielen noch belächelte Begriffe. In Mainz war das System Frank ein bereitwillig angenommener Rettungsanker in prekärer Lage. Es entwickelte sich zur DNA der damaligen Spielergeneration und zur Basis für den späteren Aufstieg in die Bundesliga, an dem Frank noch knapp scheiterte.