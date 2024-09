Zerfall von BVB-Meisterteam macht Klopp noch wehmütig

Beim Abschiedsspiel zweier BVB-Legenden feiert auch Jürgen Klopp eine emotionale Rückkehr nach Dortmund. Der Coach erinnert sich an die Meisterjahre - und was noch hätte sein können.

Borussia Dortmund nutzt die Länderspielpause, um zwei Klub-Ikonen zu verabschieden: Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek. Doch nicht nur die beiden Polen stehen im Mittelpunkt, auch Jürgen Klopp spielt eine prägende Rolle. Der 57-Jährige trainiert das Team von Blaszczykowski und steht an der Seitenlinie.

„Wir haben gestern Abend gesagt: Hätten wir die Truppe zusammenhalten können, hätten wir ein bisschen mehr rausholen können“, erinnerte Klopp dann bei Sky an den Zerfall seines Spitzenteams. Innerhalb kürzester Zeit mussten die Dortmunder unter anderem Nuri Şahin, Shinji Kagawa, Mario Götze und Robert Lewandowski an die Konkurrenz abgeben. „Das ging nicht, aber es war auch so schön.“