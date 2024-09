Ellenbogen-OP: Elversberg nach "Schock" vorerst ohne Le Joncour

Die Bilder hatten es bereits erahnen und gar noch schlimmeres befürchten lassen: Innenverteidiger Florian Le Joncour (29) wird dem Fußball-Zweitligisten SV Elversberg wegen einer „schwerwiegenden“ Ellenbogenverletzung vorerst fehlen. Wie die Saarländer am Montag mitteilten, mache die Blessur aus dem Ligaspiel gegen Darmstadt 98 (4:0) am Samstag eine Operation notwendig, Brüche wurden jedoch zumindest keine festgestellt.

Le Joncour war in der 64. Spielminute nach einem Kopfballzweikampf unglücklich auf dem linken Arm gelandet. Anschließend war die Partie zur Erstversorgung mehr als 20 Minuten lang unterbrochen worden. "Der Schock war am Samstag bei allen groß", berichtete SVE-Sportvorstand Ole Book: "Florian ist eine wichtige Stütze für uns, wir hoffen in erster Linie für ihn persönlich auf einen guten Heilungsverlauf."