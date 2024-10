Schalke vergeigt Debüt

SPORT1 19.10.2024 • 14:54 Uhr Der FC Schalke 04 kassiert im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer Kees van Wonderen eine Niederlage. Die Knappen unterliegen in Hannover.

Der FC Schalke 04 hat im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer Kees van Wonderen eine Niederlage kassiert. Die Königsblauen unterlagen am Samstagmittag in Hannover mit 0:1 (0:1) und stecken mit acht Punkten nach neun Spielen weiterhin im Tabellenkeller fest.

Hannover hingegen zeigte nach der 0:2-Derbyniederlage in Braunschweig eine deutliche Leistungssteigerung und dockt mit 16 Punkten wieder an der Spitzengruppe an. Für die 96er war es der fünfte Sieg in Folge in der heimischen Arena. „Wir standen sehr kompakt. So musste ich nicht oft eingreifen“, sagte 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler bei Sky.

„Es ist enttäuschend, dass wir kein gutes Resultat mitnehmen können“, sagte van Wonderen nach seinem missglückten Einstand: „Natürlich wollen wir mehr, aber das schafft man in sieben, acht Tagen nicht. Wir müssen hart arbeiten.“ Besonders an der Offensive. „Wir haben gut verteidigt, aber offensiv muss mehr kommen. Dessen sind wir uns bewusst“, sagte Torhüter Ron-Thorben Hoffmann: „Es kann nicht unser Anspruch sein, dass wir in der 80. Minute unseren ersten Torschuss haben.“

Früher Schock für Schalke

Schon früh im Spiel schockte Hannover die Königsblauen: Enzo Leopold brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Sechzehner und fand am ersten Pfosten Fabian Kunze, der den Ball volley ins kurze untere Eck bugsierte. Ron-Thorben Hoffmann, der sein erstes Zweitliga-Spiel im Schalker Trikot absolvierte, blieb bei Kunzes Schuss ohne Abwehrchance (4.).

In der Folge blieb Hannover aktiver, auch Schalke näherte sich mehr und mehr dem Tor der Hausherren an. Schalkes größte Gelegenheit zum Ausgleich verpasste Innenverteidiger Felipe Sanchez, der den Ball aus rund 14 Metern links neben das Tor setzte (40.).

Der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte zunächst den Niedersachsen, die es verpassten, ihren Vorsprung auszubauen. In der Folge plätscherte die Partie vor sich hin, keine der beiden Mannschaften kam zwingend vor das Tor des Gegners.

Ngankams Tor zählt nicht

In der 82. Minute bekam Schalke noch mal einen Freistoß in guter Position zugesprochen, Paul Seguin setzte den Ball jedoch ein wenig über das Tor von Ron-Robert Zieler. Nahezu im Gegenangriff traf Hannover vermeintlich durch Jessic Ngankam zur Vorentscheidung, der Stürmer hatte sich in der Entstehung allerdings knapp im Abseits aufgehalten. In den Schlussminuten warf Schalke noch einmal alles nach vorne, verpasste aber den Ausgleichstreffer.

Die nächste Gelegenheit für van Wonderen auf seinen ersten Sieg als Schalke-Trainer bietet sich am nächsten Samstag zuhause gegen Fürth, Kenan Karaman wird nach seiner fünften Gelben Karte allerdings gesperrt fehlen. Hannover gastiert am nächsten Spieltag in Magdeburg.

