2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 04.10.2024 • 15:30 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Karlsruher SC geht mit einer beeindruckenden Heimserie in das Duell gegen den SV Darmstadt 98. Die Mannschaft von Christian Eichner hat in dieser Saison alle drei Heimspiele gewonnen und strebt nun den vierten Heimsieg in Folge an. In den letzten 14 Heimspielen musste der KSC nur eine Niederlage hinnehmen, was ihre starke Form im BBBank Wildpark unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist die Offensivkraft der Karlsruher, die in 13 dieser 14 Partien mehrfach trafen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Karlsruhe - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein Spieler, der besonders im Fokus steht, ist Fabian Schleusener. Der Stürmer des KSC hat in den letzten drei Zweitliga-Begegnungen gegen Darmstadt jeweils getroffen und ist damit ein echter Lilien-Schreck. Insgesamt erzielte Schleusener in neun Einsätzen gegen den SVD fünf Tore, was ihn zu einem der gefährlichsten Angreifer gegen die Hessen macht. Seine Treffsicherheit könnte auch heute ein entscheidender Faktor sein.

SV Darmstadt 98: Defensive Schwächen

Der SV Darmstadt 98 hat in dieser Saison vor allem in der Defensive Probleme. Mit 16 Gegentoren in sieben Spielen und zehn Gegentreffern in drei Auswärtspartien zeigt sich die Abwehr der Lilien anfällig. Trotz eines spektakulären Comebacks beim 5:3-Sieg in Schalke bleibt die Stabilität ein großes Thema. Torwart Marcel Schuhen konnte bisher weniger als die Hälfte der Schüsse auf sein Tor abwehren, was die Defensive zusätzlich unter Druck setzt.

Topscorer im Duell: Wanitzek vs. Lidberg

Das Duell der Topscorer könnte ebenfalls entscheidend werden. Karlsruhes Marvin Wanitzek, der zuletzt mit einem Dreierpack gegen Köln glänzte, teilt sich die Spitze der Scorerliste mit acht Punkten. Auf der anderen Seite steht Isac Lidberg, der in den letzten beiden Spielen vier Tore erzielte und mehr als die Hälfte der Darmstädter Saisontore auf seinem Konto hat. Beide Spieler sind in Topform und könnten das Spiel maßgeblich beeinflussen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Karlsruher SC gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.