2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 26.10.2024 • 13:00 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Karlsruher SC geht mit einer beeindruckenden Heimserie in das Duell gegen Hertha BSC. Die Badener gewannen fünf der letzten sieben Pflichtspiele zu Hause gegen die Berliner, darunter ein spannendes 3:2 in der Vorsaison. In der aktuellen Spielzeit sind die Karlsruher nach neun Spielen ungeschlagen und haben 19 Punkte gesammelt – ein Start, der nur in den Aufstiegssaisons 2006/07 und 1983/84 übertroffen wurde. Besonders bemerkenswert ist, dass der KSC in zehn Zweitliga-Spielen in Serie ohne Niederlage blieb, eine Leistung, die zuletzt in der Saison 2014/15 gelang.

{ "placeholderType": "MREC" }

Karlsruhe - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Hertha BSC reist mit einer soliden Auswärtsbilanz nach Karlsruhe. Die Berliner blieben in den ersten vier Auswärtsspielen der Saison ungeschlagen und sammelten dabei acht Punkte. Diese Stärke auf fremdem Platz erinnert an die Saison 2010/11, als die Hertha ebenfalls ungeschlagen blieb, jedoch im fünften Spiel eine Niederlage hinnehmen musste. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél, der bislang alle Zweitliga-Duelle gegen den KSC verlor, wird versuchen, diese Serie zu durchbrechen und wichtige Punkte im Wildpark zu sichern.

Defensive Schwächen und Comeback-Qualitäten

Beide Teams zeigten in dieser Saison Schwächen in der Defensive, insbesondere vor der Pause. Sowohl der KSC als auch Hertha BSC kassierten ligaweit die meisten Gegentore in der ersten Halbzeit (je 10). Die Berliner gingen zudem in sieben von neun Spielen mit einem Rückstand in die Kabine. Dennoch bewiesen beide Mannschaften Comeback-Qualitäten: Der KSC holte neun Punkte nach Rückstand, während Hertha acht Zähler in ähnlichen Situationen sammelte. Diese Resilienz könnte im heutigen Spiel entscheidend sein.

Spieler im Fokus: Zivzivadze und Cuisance

Im Fokus stehen Karlsruhes Budu Zivzivadze und Herthas Michaël Cuisance. Zivzivadze, vor seinem 50. Einsatz in der 2. Liga, ist der effizienteste Torschütze der Liga, blieb jedoch zuletzt vier Spiele torlos. Auf der anderen Seite hat Cuisance bereits vier Saisontore erzielt und ist Herthas Toptorschütze. Der Franzose traf in den letzten drei Spielen in Folge und wird versuchen, seine Serie fortzusetzen. Der KSC muss zudem auf Nicolai Rapp verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt – eine Lücke, die es zu füllen gilt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Karlsruher SC gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.