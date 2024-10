2. Bundesliga heute: Paderborn - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 04.10.2024 • 15:35 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute den SSV Jahn Regensburg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Paderborn geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg. In den bisherigen fünf Zweitliga-Heimduellen gegen die Oberpfälzer blieben die Ostwestfalen ungeschlagen (3 Siege, zwei Unentschieden). Besonders in Erinnerung bleibt der deutliche 3:0-Erfolg im September 2022, der höchste Sieg in dieser Paarung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Paderborns Heimstärke zeigt sich auch in der aktuellen Saison: Mit 13 Punkten aus sieben Spielen erlebte der SCP seinen drittbesten Zweitliga-Start und blieb dabei ohne Niederlage.

Paderborn - Regensburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein Spieler, der in dieser Saison besonders heraussticht, ist Filip Bilbija. Der Offensivakteur erzielte zuletzt beim 2:2 gegen den Hamburger SV seinen ersten Doppelpack in der 2. Bundesliga. Mit fünf Saisontoren gehört er zu den gefährlichsten Angreifern der Liga. Interessanterweise traf Bilbija in seinem letzten Zweitliga-Spiel gegen Jahn Regensburg im Mai 2023 für den HSV. Seine Form könnte auch heute entscheidend sein, um die Paderborner Serie von neun ungeschlagenen Spielen fortzusetzen.

SSV Jahn Regensburg: Offensivprobleme in der Fremde

Der SSV Jahn Regensburg kämpft in dieser Saison mit erheblichen Problemen in der Offensive. Nach drei Auswärtsspielen stehen die Regensburger noch ohne Punkt und Tor da – ein Novum in ihrer Zweitliga-Geschichte. Mit nur einem Treffer in sieben Spielen stellt der Jahn die schwächste Offensive der Liga. Die Chancenverwertung von lediglich 2% und die schwache Schussgenauigkeit von 31% verdeutlichen die Schwierigkeiten im Angriffsspiel. Ein Punktgewinn in Paderborn wäre ein dringend benötigter Befreiungsschlag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Defensive Stabilität trifft auf offensive Ineffizienz

Paderborns Defensive präsentiert sich in dieser Saison als äußerst stabil. Mit nur 6.5 Expected Goals Against ließ der SCP die geringste Chancenqualität aller Zweitligisten zu. Demgegenüber steht Regensburgs offensive Ineffizienz, die sich in den ligaweit wenigsten Expected Goals (7.3) widerspiegelt. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigt sich Paderborns Stärke, mit zehn erzielten Toren nach der Pause – ein Liga-Höchstwert.

Regensburg hingegen kassierte in dieser Phase bereits zehn Gegentreffer. Die Partie verspricht daher ein interessantes Duell zwischen defensiver Stabilität und offensiver Ineffizienz.

Wird SC Paderborn 07 gegen SSV Jahn Regensburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen REG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen SSV Jahn Regensburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen SSV Jahn Regensburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.