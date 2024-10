2. Bundesliga heute: Schalke - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 05.10.2024 • 17:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute die Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 trifft heute Abend in der Veltins-Arena auf Hertha BSC. Historisch gesehen hat Schalke eine starke Bilanz gegen die Berliner, mit 43 Siegen seit der Bundesliga-Gründung. Nur gegen den VfB Stuttgart feierten die Knappen mehr Erfolge. Doch Hertha hat in jüngster Vergangenheit die Oberhand gewonnen und fünf der letzten sechs Begegnungen für sich entschieden. Beide Teams stiegen im Mai 2023 gemeinsam aus der Bundesliga ab, was diesem Duell eine besondere Brisanz verleiht.

Schalke - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : sport1.de

: sport1.de Liveticker: SPORT1

Hertha BSC hat in dieser Zweitliga-Saison vor allem auswärts überzeugt. Sieben ihrer zehn Punkte holten die Berliner in der Fremde und blieben dabei ungeschlagen. Zwei Auswärtssiege in Folge gelangen ihnen zuletzt vor einem Jahr, darunter ein 2:1-Erfolg auf Schalke. Michael Cuisance ist mit vier direkten Torbeteiligungen der Top-Scorer der Hertha und hat seine Vorjahresleistung bereits eingestellt. Die Berliner hoffen, ihre Auswärtsserie in der Veltins-Arena fortzusetzen.

Schalke 04: Defensive als Sorgenkind

Der FC Schalke 04 kämpft in dieser Saison mit defensiven Problemen. Mit 17 Gegentoren stellen sie die zweitschwächste Abwehr der Liga. Besonders zu Hause kassierten die Knappen neun Gegentore, was einen Vereinsnegativrekord nach drei Heimspielen darstellt. Erstmals seit 1989 drohen ihnen drei Zweitliga-Heimniederlagen in Folge. Offensiv kann Schalke jedoch auf Moussa Sylla bauen, der mit sechs Treffern zu den Top-Torschützen der Liga gehört.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Schalke hat in dieser Saison fünf Tore nach Standards erzielt, was ihnen eine gewisse Stärke in ruhenden Bällen verleiht. Hertha hingegen hat die meisten Gegentore nach Standards kassiert, was Schalke eine Möglichkeit bietet, ihre defensive Schwäche auszugleichen. Die Berliner haben zwar einen niedrigen Expected-Goals-Wert von 8.2, übertreffen diesen jedoch mit elf erzielten Toren. Beide Teams werden versuchen, ihre Schwächen zu kaschieren und ihre Stärken auszuspielen, um wichtige Punkte zu sichern.

