Verletzungsschock für den HSV

Bittere Nachricht für den Hamburger SV ! Robert Glatzel fällt wegen eines Sehnenabrisses im Hüftbereich monatelang aus. Das vermeldete der Zweitligist am Samstag.

Glatzel hatte sich die Verletzung im Testspiel am Donnerstag gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF zugezogen. Eine genauere Untersuchung am Freitag ergab die bittere Diagnose. Aufgrund der Lage des Sehnenabrisses im Übergangsbereich zwischen Hüfte und Oberschenkel war eine Operation unumgänglich.

Hinrunden-Aus für Glatzel

Für die Hinrunde werde Glatzel daher in jedem Fall nicht mehr zur Verfügung stehen, hieß es in der HSV-Mitteilung.

Der Offensivspieler erzielte bislang in sechs Einsätzen in der 2. Bundesliga in dieser Saison sieben Tore, zudem traf er im DFB-Pokal. Schon zu Saisonbeginn hatte Glatzel verletzungsbedingt gefehlt.