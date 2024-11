2. Bundesliga heute: Hamburg - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Hamburger SV hat eine beeindruckende Bilanz gegen den 1. FC Nürnberg vorzuweisen. Seit der Gründung der Bundesliga verlor der Club gegen keinen anderen Verein so oft wie gegen den HSV - nämlich 41 Mal. In den letzten 15 Pflichtspiel-Duellen konnte der FCN lediglich einen Sieg verbuchen, ein 2:1-Heimsieg im März 2022. Seitdem musste der Club vier Niederlagen in Serie gegen die Hamburger hinnehmen. Diese Statistik spricht klar für den HSV, der auch in der aktuellen Saison als zweitbestes Heimteam der 2. Bundesliga auftritt.