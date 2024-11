2. Bundesliga heute: Hannover - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hannover 96 geht mit einer beeindruckenden Heimserie in das Duell mit dem Karlsruher SC. Die Niedersachsen sind seit zwölf Pflichtspielen in der Heinz von Heiden-Arena gegen den KSC ungeschlagen und als einziges Team der 2. Bundesliga in dieser Saison zu Hause noch ohne Punktverlust.

Mit fünf Heimsiegen in Folge ist Hannover bereits zum dritten Mal in der eingleisigen 2. Diese Heimstärke könnte entscheidend sein, um den direkten Aufstiegsplatz, den die Mannschaft derzeit innehat, weiter zu festigen.

Hannover - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der Karlsruher SC hingegen hat sich in dieser Saison als auswärtsstarkes Team etabliert. Trotz der jüngsten Niederlage gegen Hertha BSC ist der KSC saisonübergreifend seit zehn Spielen in der Fremde ungeschlagen, was einen Vereinsrekord in der 2. Bundesliga darstellt.