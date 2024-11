2. Bundesliga heute: Lautern - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.11.2024 • 10:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Eintracht Braunschweig im traditionsreichen Fritz-Walter-Stadion. Die Roten Teufel haben gute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen beider Teams, als sie am letzten Spieltag der Vorsaison einen beeindruckenden 5:0-Heimsieg feierten. Dieser Erfolg markierte den höchsten Zweitliga-Sieg der Lauterer seit November 2008. Zuvor war Eintracht Braunschweig in acht Pflichtspielen gegen den FCK ungeschlagen geblieben, was die heutige Partie besonders interessant macht.

Lautern - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Kaiserslautern muss heute auf Boris Tomiak verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Tomiak war in dieser Saison ein Schlüsselspieler für die Lauterer, mit den meisten Einsatzminuten aller Feldspieler und einer beeindruckenden Zweikampfquote von 66 Prozent. Diese Lücke in der Defensive wird eine Herausforderung für den FCK darstellen, insbesondere gegen ein Braunschweiger Team, das zuletzt mit einem 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV Selbstvertrauen tankte und seit drei Spielen ungeschlagen ist.

Braunschweig noch ohne Auswärtssieg

Eintracht Braunschweig hat in dieser Saison noch keinen Auswärtssieg errungen, während der 1. FC Kaiserslautern erst ein Heimspiel gewinnen konnte. Dennoch haben die Roten Teufel nur eines ihrer letzten acht Heimspiele verloren, was ihnen einen leichten psychologischen Vorteil verschaffen könnte. Beide Teams werden darauf bedacht sein, ihre jeweiligen Schwächen zu überwinden und die Punkte am Betzenberg zu sichern.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Ein entscheidender Faktor in der heutigen Begegnung könnten die Standardsituationen sein. Kaiserslautern hat in dieser Saison bereits zehn Tore nach Standards erzielt, was den Ligabestwert darstellt. Eintracht Braunschweig hingegen hat bereits acht Gegentore nach Standards kassiert. Diese Statistik könnte den Roten Teufeln in die Karten spielen, während die Niedersachsen besonders auf ihre Defensive bei ruhenden Bällen achten müssen.

Rayan Philippe und Ragnar Ache, die Top-Torjäger beider Teams, werden ebenfalls im Fokus stehen, da sie einen erheblichen Anteil an den Toren ihrer Mannschaften haben.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

