2. Bundesliga heute: Magdeburg - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend kommt es in der Avnet Arena zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC . Das Duell hat bereits in der vergangenen Saison für Furore gesorgt, als Magdeburg in einem denkwürdigen Spiel mit 6:4 gegen die Berliner siegte. Dieser Heimsieg markierte nicht nur die höchste Toranzahl, die der FCM in einem Zweitligaspiel erzielte, sondern auch die höchste Anzahl an Gegentoren, die Hertha in der 2. Bundesliga hinnehmen musste. Die Magdeburger werden sicherlich versuchen, an diese Leistung anzuknüpfen, während Hertha auf Revanche aus ist.

Magdeburg - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

Trotz des historischen Sieges gegen Hertha kämpft der 1. FC Magdeburg in dieser Saison mit einer Heimschwäche. Seit Ende Februar konnte der FCM in der Liga kein Heimspiel mehr gewinnen und steht in der Heimtabelle der aktuellen Saison auf dem drittletzten Platz. Dennoch hat das Team von Trainer Christian Titz mit 21 Punkten bereits einen neuen Rekord für die Hinrunde aufgestellt. Besonders Mohammed El Hankouri, der zuletzt den Siegtreffer gegen Jahn Regensburg erzielte, ist mit fünf direkten Torbeteiligungen ein wichtiger Faktor im Magdeburger Offensivspiel.





Hertha BSCs Formschwäche und taktische Stärken

Schlüsselspieler und taktische Finessen

Hertha BSC durchlebt unter Trainer Christian Fiél eine schwierige Phase, da die Berliner zuletzt in drei Zweitligaspielen in Folge sieglos blieben. Diese Negativserie erinnert an die schwierigen Zeiten unter Pál Dárdai zum Jahreswechsel 2023/2024. Dennoch zeigt Hertha in dieser Saison beeindruckende Ballbesitz- und Passstatistiken. Mit einem Ballbesitzanteil von 55% und einer Passgenauigkeit von 85% dominieren sie oft das Spielgeschehen. Besonders in der gegnerischen Hälfte und im letzten Drittel weisen die Berliner die höchste Passquote der Liga auf, was sie zu einem gefährlichen Gegner macht.Ein besonderes Augenmerk liegt auf Herthas Ibrahim Maza, der mit vier Saisontoren zu den Top-Torschützen der Berliner zählt. Maza ist zudem ein Dribbelkünstler, der ligaweit am häufigsten ins Dribbling geht und dabei oft erfolgreich ist. Auf der anderen Seite wird Magdeburgs Spielmacher Martijn Kaars, der mit sieben direkten Torbeteiligungen der beste Scorer seines Teams ist, versuchen, die Berliner Abwehr zu knacken. Beide Teams zeichnen sich durch einen hohen Ballbesitzanteil aus, wobei Hertha den Ball besonders schnell nach vorne bewegt. Es wird interessant zu beobachten sein, wie die taktischen Ausrichtungen der beiden Mannschaften aufeinanderprallen.