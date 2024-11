2. Bundesliga heute: Münster - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Wenn Preußen Münster heute Abend Fortuna Düsseldorf im Preußenstadion empfängt , werden sich die Fans der Hausherren gerne an die letzten Begegnungen mit den Rheinländern erinnern. Das letzte Pflichtspielduell der beiden Mannschaften datiert aus dem Jahr 2006, als Münster in der Regionalliga Nord mit 2:0 die Oberhand behielt.

Fortuna Düsseldorf kommt mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Münster. Aus den letzten acht Zweitliga-Auswärtsspielen bei Aufsteigern holten die Rheinländer 22 von 24 möglichen Punkten, zuletzt gab es sechs Siege in Folge. Ein siebter Erfolg wäre ein neuer Rekord in der eingleisigen 2. Bundesliga.

Einer der Schlüsselspieler der Fortuna ist Ísak Bergmann Jóhannesson, der in den letzten drei Zweitliga-Auswärtsspielen immer an einem Tor beteiligt war. Besonders am 10. Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern zeigte der Isländer mit einem Tor und einer Vorlage seine Klasse.