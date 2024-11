2. Bundesliga heute: Paderborn - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 03.11.2024 • 10:30 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute die Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag trifft der SC Paderborn 07 in der Home Deluxe Arena auf Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen konnten im letzten Aufeinandertreffen im März 2024 mit einem 2:1-Auswärtssieg ihre fünf Spiele andauernde Sieglos-Serie gegen Paderborn beenden. In der Saison 2012/13 gelang es Braunschweig zuletzt, zwei Zweitliga-Siege in Folge gegen den SCP zu feiern. Der SC Paderborn hingegen hat in dieser Saison eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen: Mit 19 Punkten aus zehn Spielen erleben sie ihre geteilt beste Zweitliga-Saison. Eintracht Braunschweig hingegen befindet sich mit nur acht Punkten auf einem enttäuschenden 16. Tabellenplatz.

Paderborn - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Braunschweigs Trainer Daniel Scherning, der in Paderborn geboren wurde und von 2016 bis 2021 als Co-Trainer beim SC Paderborn tätig war. Scherning hat eine makellose Bilanz gegen seinen ehemaligen Verein: Er gewann beide Zweitliga-Duelle, je eines mit Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig. Kein anderer aktueller Zweitliga-Verein liegt ihm so gut. Für den SC Paderborn gilt es, diese Serie zu durchbrechen und die Heimstärke zu nutzen, denn sie sind seit sieben Zweitliga-Heimspielen unbesiegt.

Offensive Stärken und defensive Schwächen

Der SC Paderborn zeigt in dieser Saison eine starke Offensive, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Mit 14 Toren nach der Pause sind sie in dieser Statistik nur von Hertha BSC übertroffen. Eintracht Braunschweig hingegen hat in der zweiten Halbzeit die zweitwenigsten Tore erzielt und die zweitmeisten kassiert. Zudem kommt Paderborn auf beeindruckende 22 Spielsequenzen mit mindestens zehn Pässen, die in einem Schuss oder einer Strafraumaktion endeten - ein Wert, der nur von Magdeburg und dem HSV übertroffen wird. Braunschweig hat hier mit nur sieben Sequenzen Nachholbedarf.

Spieler im Fokus: Sven Michel und Rayan Philippe

Besondere Aufmerksamkeit gilt den beiden Toptorjägern der Teams. Sven Michel vom SC Paderborn erzielte kürzlich seine ersten beiden Tore in dieser Zweitliga-Saison und steht nun bei insgesamt 33 Treffern für den SCP. Mit einem weiteren Tor würde er mit Mahir Saglik als Rekordtorschütze des Vereins in der 2. Liga gleichziehen. Auf der anderen Seite ist Rayan Philippe mit fünf Toren der erfolgreichste Schütze von Eintracht Braunschweig. Interessanterweise erzielte er in dieser Saison alle seine Tore zu Hause, nachdem er in der Vorsaison vor allem auswärts erfolgreich war. Im letzten Gastspiel in Paderborn war er der Siegtorschütze für Braunschweig.

Wird SC Paderborn 07 gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.