2. Bundesliga heute: Regensburg - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag, 2. November 2024, kommt es im Regensburger Jahnstadion zu einem besonderen Duell zwischen dem SSV Jahn Regensburg und der SV 07 Elversberg. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit der Drittliga-Saison 2013/14.

Damals gewann Elversberg auswärts mit 3:1, das Rückspiel in Regensburg endete torlos. Für die Gäste aus dem Saarland ist es die Chance, ihre Serie gegen Aufsteiger aufzubessern, nachdem sie in den letzten drei Zweitligaspielen gegen Aufsteiger ohne Sieg geblieben sind.

Regensburg - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der SSV Jahn Regensburg erlebt derzeit seine schwächste Saison in der 2. Bundesliga . Nach nur vier Punkten aus den ersten zehn Spielen steht die Mannschaft unter Druck, den Abwärtstrend zu stoppen. Die jüngste 3:8-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg war ein Tiefpunkt, der zur Trennung von Trainer Joe Enochs führte.

Vor allem die Abwehr bereitet Sorgen: Mit 30 Gegentoren nach zehn Spielen hat der Jahn einen neuen Negativrekord in der Liga aufgestellt. Die Mannschaft hofft, unter neuer Führung die Wende zu schaffen.

Elversbergs Formhoch und Schlüsselspieler

Die SV Elversberg präsentiert sich derzeit in guter Form und ist seit vier Spielen in der 2. Bundesliga ungeschlagen. Diese Serie ist die zweitlängste in ihrer Zweitligageschichte.