2. Bundesliga heute: Regensburg - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.11.2024 • 10:36 Uhr Der SSV Jahn Regensburg empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Jahnstadion Regensburg. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg geht mit einer positiven Bilanz in das Duell gegen den SSV Jahn Regensburg. Unter der Leitung von Trainer Christian Titz haben die Magdeburger keines der letzten drei Pflichtspiele gegen die Oberpfälzer verloren, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Besonders in Erinnerung bleibt das letzte Aufeinandertreffen im DFB-Pokal im August 2023, als der FCM in Regensburg mit 2:1 triumphierte. Diese Serie gibt den Gästen sicherlich Selbstvertrauen, um den Negativtrend der letzten Wochen zu durchbrechen.

Jahn Regensburg kämpft in dieser Saison mit erheblichen Defensivproblemen. Mit 32 Gegentoren nach zwölf Spielen stellen sie die schwächste Abwehr der Liga dar. Besonders auffällig ist, dass die Regensburger trotz weniger zugelassener Torschüsse als Magdeburg deutlich mehr Gegentore kassierten, was auf eine ineffektive Verteidigungsarbeit hinweist. Die Oberpfälzer müssen dringend ihre Defensive stabilisieren, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen, wo sie seit dem sechsten Spieltag ununterbrochen das Schlusslicht bilden.

Magdeburg ohne Schlüsselspieler Hugonet

Eine entscheidende Personalie für den 1. FC Magdeburg ist das Fehlen von Jean Hugonet, der aufgrund einer Gelbsperre nicht auflaufen kann. Der Franzose hat in dieser Zweitligasaison noch keine Minute verpasst und zählt mit 61 klärenden Aktionen zu den defensiven Stützen des Teams. Ohne ihn konnte der FCM in dieser Spielzeit noch keinen Sieg einfahren, was die Bedeutung seiner Abwesenheit unterstreicht. Magdeburg wird daher gezwungen sein, in der Abwehr umzustellen und neue Lösungen zu finden, um die Defensive zu stabilisieren.

Heimstärke als Hoffnungsschimmer für Regensburg

Trotz der schwachen Saisonbilanz schöpft Jahn Regensburg Hoffnung aus der jüngsten Heimstärke. Die Mannschaft konnte zuletzt zwei Pflicht-Heimspiele in Folge gewinnen, was ihnen seit dem Saisonstart nicht mehr gelungen war. Alle vier Saisonsiege wurden im heimischen Jahnstadion eingefahren, jeweils mit 1:0. Diese Heimstärke könnte entscheidend sein, um gegen Magdeburg zu punkten und den dringend benötigten Aufschwung einzuleiten. Die Regensburger Fans hoffen, dass ihre Mannschaft an diese Leistungen anknüpfen kann, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren.

