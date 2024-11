2. Bundesliga heute: Schalke - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Kaiserslautern reist mit einer beeindruckenden Serie von fünf ungeschlagenen Spielen nach Gelsenkirchen. Mit 20 Punkten aus 13 Spielen erlebt der FCK seine beste Zweitliga-Saison seit dem Wiederaufstieg 2022. Ein Schlüsselspieler in dieser erfolgreichen Phase ist Ragnar Ache, der in den letzten fünf Spielen an fünf Toren direkt beteiligt war. Seine acht Saisontore sind ein Beweis seiner Torgefährlichkeit und erinnern an die Leistungen von Mohamadou Idrissou in der Saison 2012/13. Beim letzten Aufeinandertreffen mit Schalke in der 2. Liga war Ache mit einem Doppelpack maßgeblich am 4:1-Sieg beteiligt.





Schalke auf der Suche nach Konstanz

Standards als Schlüssel zum Erfolg

Der FC Schalke 04 kämpft in dieser Saison mit der Konstanz. Mit 13 Punkten aus 13 Spielen erleben die Knappen ihre geteilt schwächste Zweitliga-Saison. Dennoch zeigt der Trend nach oben, da Schalke zuletzt drei Spiele in Folge ungeschlagen blieb und dabei fünf Punkte holte – genauso viele wie in den neun Spielen zuvor. Besonders Kenan Karaman und Moussa Sylla stechen mit jeweils sieben Saisontoren hervor und sind damit die torgefährlichsten Schalker Spieler. Amin Younes, der zuletzt sein erstes Pflichtspieltor seit Februar 2021 erzielte, könnte ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.Standardsituationen könnten in diesem Duell eine entscheidende Rolle spielen. Kaiserslautern erzielte in dieser Saison die meisten Tore nach Standardsituationen in der Liga (11), während Schalke mit neun Treffern in dieser Kategorie ebenfalls stark ist. Beide Teams haben jedoch auch Schwächen bei der Verteidigung von Standards gezeigt, was zu einem offenen Schlagabtausch führen könnte. Besonders bei Ecken sind beide Mannschaften gefährlich: Schalke trifft im Schnitt mit jeder elften Ecke, während Kaiserslautern bei jeder zwölften erfolgreich ist. Diese Zahlen versprechen ein spannendes Duell bei ruhenden Bällen.