2. Bundesliga heute: Schalke - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt heute den SSV Jahn Regensburg in der Veltins-Arena. In der Vergangenheit trafen die beiden Teams erst zweimal im Profifußball aufeinander, beide Male in der Zweitliga-Saison 2021/22. Damals konnte jeweils das Heimteam die Partie für sich entscheiden: Regensburg siegte mit 4:1, während Schalke mit einem 2:1-Erfolg die Revanche gelang.

Schalke - Regensburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Auf der anderen Seite hat Regensburgs Interimstrainer Andreas Patz zuletzt zwei Siege in Folge eingefahren, was dem Team einen kleinen Aufschwung verschafft hat. Die Partie wird zeigen, ob Schalke die Negativserie unterbrechen kann oder ob Regensburg seine Erfolgsserie fortsetzt.

Defensive Schwächen und Standardsituationen

Heim- und Auswärtsbilanz

Die Heim- und Auswärtsbilanzen beider Teams sind ebenfalls bemerkenswert. Schalke hat in dieser Saison nur vier Heimpunkte geholt, was einen neuen Vereinsnegativrekord darstellt. Regensburg hingegen konnte auswärts noch keinen Punkt einfahren, was ebenfalls ein Negativrekord in der 2. Liga ist. Beide Mannschaften werden daher besonders motiviert sein, ihre jeweilige Bilanz zu verbessern. Schalke wird versuchen, die heimische Kulisse zu nutzen, während Regensburg darauf hofft, endlich auch in der Fremde zu punkten.