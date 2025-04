2. Bundesliga: Aufstiegsthriller immer verrückter

Der Aufstiegsthriller in der 2. Bundesliga wird immer verrückter: Nach den Patzern vom HSV und dem 1. FC Köln verlor der 1. FC Magdeburg am Samstag mit 0:1 (0:1) bei Abstiegskandidat SSV Ulm. Elversberg hingegen gewann mit 3:1 (0:1) bei Hannover 96 und schob sich an den Magdeburgern vorbei und liegt in der Tabelle vorerst auf Rang drei - mehrere Mannschaften können allerdings noch vorbeiziehen.