2. Bundesliga heute: Ulm - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.11.2024 • 15:30 Uhr Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Donaustadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft heute im Donaustadion auf den FC Schalke 04. Gegen die Knappen hatten die Ulmer in der Vergangenheit wenig Erfolg. In sechs Begegnungen konnten sie nur einmal den Platz als Sieger verlassen. Der einzige Sieg datiert aus dem März 1984, als Ulm im eigenen Stadion mit 1:0 triumphierte. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2020/21 aufeinander. Damals gewann Schalke mit 3:1, obwohl das Spiel in Gelsenkirchen wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfand.

Ulm - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Mannschaften stehen nach zehn Spieltagen mit jeweils acht Punkten in der Tabelle der 2. Bundesliga. Der FC Schalke 04 erlebt unter Trainer Kees van Wonderen einen schwierigen Start in die Saison. Van Wonderen ist nach Matthias Kreutzer erst der zweite Schalke-Trainer, der seine ersten beiden Zweitliga-Spiele verlor. Eine dritte Niederlage in Folge wäre ein neuer Negativrekord für einen Schalke-Trainer in der 2. Liga. Auch der SSV Ulm spielt mit acht Punkten seine schwächste Saison in der eingleisigen 2. Bundesliga.

Defensive Schwächen und Offensivprobleme

Der FC Schalke 04 stellt mit 24 Gegentoren die zweitschwächste Defensive der Liga, während der SSV Ulm mit nur zehn erzielten Toren die zweitschwächste Offensive aufweist. Besonders auffällig ist, dass Ulm 60 Prozent seiner Tore nach Standardsituationen erzielt hat. Gleichzeitig kassierten sie 54 Prozent ihrer Gegentore ebenfalls nach Standards. Schalke hingegen hat in dieser Saison die zweitmeisten Standardtore erzielt und auch die zweitmeisten kassiert. Diese Schwächen und Stärken bei Standards könnten im heutigen Spiel eine entscheidende Rolle spielen.

Auswärtsbilanz und taktische Anpassungen

Schalke hat in den letzten 13 Zweitliga-Auswärtsspielen nur zweimal gewonnen, beide Male gegen Aufsteiger. Der SSV Ulm könnte also als Aufsteiger eine Herausforderung darstellen, zumal Schalke seit 1990 bei Aufsteigern ungeschlagen ist. Beide Teams haben in dieser Saison zahlreiche Startelfwechsel vorgenommen, was auf taktische Anpassungen und die Suche nach der optimalen Formation hindeutet. Schalke führt die Liga mit 24 Startelfwechseln an, während Ulm mit 20 Änderungen auf dem geteilten dritten Platz liegt. Diese Anpassungen könnten heute entscheidend sein, um die Schwächen der jeweiligen Gegner auszunutzen.

Wird SSV Ulm 1846 Fußball gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ULM gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Ulm 1846 Fußball gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Ulm 1846 Fußball gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.