2. Bundesliga: Sorgen um Zweitliga-Star

Ragnar Ache schießt Kaiserslautern auf Schalke in Führung und muss wenig später verletzt ausgewechselt werden. Der Stürmer wird gestützt in die Katakomben begleitet.

Bitterer Moment für den 1. FC Kaiserslautern! Top-Torjäger Ragnar Ache musste beim Zweitliga-Gastspiel auf Schalke (3:0) frühzeitig ausgewechselt werden. Der 26-Jährige blieb in der 42. Minute bei einem Konterversuch ohne Fremdeinwirkung offenbar im Rasen hängen und ging anschließend schreiend zu Boden.

Ache schüttelte den Kopf in Richtung seines Trainers Markus Anfang und deutete an, dass es für ihn nicht weitergehe. Gestützt von zwei Betreuern wurde der Stürmer direkt in die Katakomben gebracht, dabei konnte Ache mit dem rechten Fuß nicht auftreten.