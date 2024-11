Heftiger Rückschlag für Schalke!

Der FCK blieb im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und setzte sich vorerst in der Spitzengruppe fest. Ragnar Ache (12.) hatte die Gäste mit seinem neunten Tor im 13. Saisonspiel in Führung gebracht, ehe er in der 43. Minute verletzt ausgewechselt werden musste. Daniel Hanslik (52.) und Daisuke Yokota (61.) erhöhten nach dem Seitenwechsel für die effektiven Gäste. Die Pfälzer sprangen zu Beginn des 14. Spieltags vorerst auf den zweiten Tabellenplatz.