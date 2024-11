Ein dreister Transfer-Betrug machte diesen früheren Zweitliga-Profi zum Kult

Vor 28 Jahren bestreitet der frühere Zweitliga-Profi Ali Dia ein Spiel in der Premier League und wurde danach sofort entlassen. Den Vertrag bekam er nur wegen eines kuriosen Betrugsanruf eines angeblichen Weltstars.

Vor 28 Jahren bestreitet der frühere Zweitliga-Profi Ali Dia ein Spiel in der Premier League und wurde danach sofort entlassen. Den Vertrag bekam er nur wegen eines kuriosen Betrugsanruf eines angeblichen Weltstars.

Der Name Ali Dia genießt in England Kultstatus - und das, obwohl er nur ganze 53 Minuten in der Premier League auflief.