Jobgarantie für Schalke-Coach - van Wonderen bleibt!

Beim FC Schalke 04 gibt es momentan keine Trainerdiskussion. Der Verein will trotz des missglückten Starts an Trainer Kees van Wonderen - zumindest vorerst - festhalten.

Jobgarantie für Kees van Wonderen! Der FC Schalke 04 will am niederländischen Trainer festhalten, auch wenn der sportliche Erfolg in den vergangenen Wochen ausblieb.