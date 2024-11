Nächstes Kruse-Angebot an Schalke

Der gescheiterte Wechsel von Anthony Modeste zu Schalke 04 ruft erneut Ex-Nationalspieler Max Kruse auf den Plan. In seiner Instagram-Story richtete Kruse direkte Worte an den Schalker Kaderplaner Ben Manga.

„Also lieber Ben Manga, wir haben jetzt November, bis Januar bin ich auch wieder so fit, dass ich euch helfen kann, in der Liga zu bleiben. Wenn ihr noch Verstärkung braucht, ruft mich einfach an“, sagte der 36-Jährige in dem Video.