2. Bundesliga heute: Elversberg - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Nürnberg geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen die SV Elversberg . In den bisherigen drei Pflichtspielen gegen die Saarländer konnte der Club stets als Sieger vom Platz gehen. Besonders in der letzten Zweitliga -Saison zeigte sich Nürnberg in Topform gegen Elversberg, als sie beide Begegnungen ohne Gegentor für sich entschieden. Ein 1:0-Auswärtssieg und ein souveränes 3:0 auf heimischem Boden unterstreichen die Dominanz der Franken in diesem Duell.

Elversberg - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein entscheidender Faktor für den 1. FC Nürnberg in dieser Saison ist der griechische Stürmer Stefanos Tzimas. Mit sieben Toren in seinen ersten elf Zweitliga-Spielen hat er einen beeindruckenden Start hingelegt. Kein anderer Spieler in der Geschichte des Clubs konnte in so kurzer Zeit so viele Treffer erzielen. Tzimas ist zudem der Spieler mit den meisten Schüssen auf das gegnerische Tor in dieser Saison, was ihn zu einer ständigen Bedrohung für die Abwehrreihen der Gegner macht.





SV Elversberg: Auf der Suche nach Konstanz

Schwächen bei Standards: Nürnbergs Achillesferse

Die SV Elversberg hat in dieser Saison bereits vier Niederlagen hinnehmen müssen, zuletzt ein 1:3 gegen den SC Paderborn. Interessanterweise folgte auf jede der ersten drei Saisonniederlagen ein Sieg, was auf eine gewisse Resilienz der Mannschaft hindeutet. Allerdings gab es zuletzt im Mai zwei Niederlagen in Folge, darunter eine deutliche 0:3-Niederlage gegen den heutigen Gegner Nürnberg. Elversberg wird bestrebt sein, diese Serie nicht zu wiederholen und auf die Stärken in der zweiten Halbzeit zu setzen, wo sie bereits 16 Tore erzielt haben.Trotz ihrer offensiven Stärke mit 28 erzielten Toren hat der 1. FC Nürnberg in dieser Saison Schwächen bei Standardsituationen gezeigt. Mit zehn Gegentoren aus Standards führt der Club die Negativstatistik der Liga an. Dies könnte eine Chance für die SV Elversberg sein, die allerdings selbst erst drei Tore nach Standards erzielen konnten. Beide Teams werden darauf bedacht sein, diese Schwäche auszunutzen beziehungsweise abzustellen, um in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde erfolgreich zu sein.