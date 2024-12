2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.12.2024 • 10:30 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Karlsruher SC geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Heimspiel gegen den Hamburger SV. Die Badener sind seit drei Zweitliga-Spielen gegen die Rothosen unbesiegt und haben dabei doppelt so viele Tore erzielt wie in den sieben Duellen zuvor. Mit 23 Punkten aus den ersten 13 Spielen hat der KSC einen der besten Saisonstarts seit 18 Jahren hingelegt und steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, was die Hoffnungen auf einen möglichen Aufstieg nährt. Trotz einer kleinen Durststrecke von drei sieglosen Heimspielen in Folge, hat der KSC in den letzten 17 Heimspielen immer getroffen, was die Offensivstärke der Mannschaft unterstreicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Karlsruhe - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der Hamburger SV hingegen kämpft mit einer Formkrise. Die Rothosen sind seit vier Spielen in der Liga sieglos und haben aus den ersten 13 Spielen lediglich 20 Punkte geholt, was die niedrigste Ausbeute seit der Saison 2021/22 darstellt. Besonders auswärts hat der HSV zuletzt geschwächelt und die letzten drei Pflichtspiele verloren. In der Defensive zeigt sich der HSV anfällig, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo sie die zweitmeisten Gegentore der Liga kassierten. Diese Schwächen gilt es heute abzustellen, um im BBBank Wildpark zu punkten.

Top-Torjäger im direkten Duell

Ein spannendes Duell verspricht das Aufeinandertreffen der beiden Offensivabteilungen. Der Karlsruher SC und der Hamburger SV gehören zu den besten Angriffsreihen der Liga. Besonders im Fokus steht Karlsruhes Budu Zivzivadze, der mit neun Toren zu den Top-Torjägern der Liga zählt. Zivzivadze hat in der Vorsaison in beiden Spielen gegen den HSV getroffen und wird auch heute eine zentrale Rolle im Angriffsspiel der Badener einnehmen. Auf der anderen Seite wird der HSV versuchen, seine Stärke in der Anfangsviertelstunde auszuspielen, in der sie bereits neun Treffer erzielt haben.

Fehlende Schlüsselspieler und taktische Anpassungen

Der Karlsruher SC muss heute auf Leon Jensen verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Jensen ist ein wichtiger Bestandteil des Mittelfelds und führt die Statistiken in Laufdistanz, Tacklings und Ballgewinnen beim KSC an. Sein Fehlen könnte eine Lücke im defensiven Mittelfeld hinterlassen, die es zu schließen gilt. Trainer Christian Eichner wird daher taktische Anpassungen vornehmen müssen, um die Balance im Team zu halten. Auf der anderen Seite wird der HSV unter Trainer Steffen Baumgart versuchen, die zuletzt schwächelnde Defensive zu stabilisieren und die Negativserie zu beenden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Karlsruher SC gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur {channel_link}!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand {highlights_link} in Videoclips erleben.