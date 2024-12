2. Bundesliga heute: Lautern - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den 1. FC Köln . Seit der Gründung der Bundesliga hat der FCK gegen keinen anderen Verein so viele Pflichtspiele gewonnen wie gegen die Kölner – insgesamt 40 Siege stehen zu Buche. Besonders bemerkenswert ist, dass die Pfälzer nur zwei der letzten 35 Pflichtspiele gegen den Effzeh verloren haben.

Lautern - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker



Für Kaiserslauterns Trainer Markus Anfang ist das heutige Spiel von besonderer Bedeutung, da er in Köln geboren wurde und in der Saison 2018/19 den 1. FC Köln in der 2. Bundesliga trainierte. Trotz einer beeindruckenden Siegquote von 58% wurde Anfang damals als Tabellenführer entlassen. Nun trifft er erstmals als Trainer des FCK auf seinen ehemaligen Verein. Diese persönliche Verbindung könnte dem Spiel eine zusätzliche emotionale Note verleihen, während Anfang versucht, seine erfolgreiche Serie im Fritz-Walter-Stadion fortzusetzen.





Heimstärke des FCK trifft auf Kölner Auswärtsform

Fehlende Schlüsselspieler und formstarke Akteure

Der 1. FC Kaiserslautern hat in den letzten Heimspielen der 2. Bundesliga eine starke Form gezeigt und verlor nur eines der letzten zehn Heimspiele. Aktuell sind die Roten Teufel seit fünf Heimspielen ungeschlagen. Auf der anderen Seite reist der 1. FC Köln mit einer beeindruckenden Serie von drei Auswärtssiegen in Folge ohne Gegentor an, was einen eingestellten Vereinsrekord darstellt. Beide Mannschaften haben zudem in dieser Saison eine Vorliebe für Tore nach Standardsituationen entwickelt, was auf ein spannendes Duell bei ruhenden Bällen hindeutet.Der 1. FC Köln muss heute auf Dominique Heintz verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Heintz, der bis 2015 für den FCK aktiv war, ist Kölns bester Zweikämpfer in dieser Saison. Sein Fehlen könnte sich auf die Defensive der Kölner auswirken. Auf der anderen Seite ist Kaiserslauterns Daniel Hanslik in Topform und hat in den letzten drei Zweitligaspielen jeweils getroffen. Auch Kölns Damion Downs zeigt sich treffsicher und könnte eine entscheidende Rolle im Angriff der Gäste spielen. Beide Teams verfügen über Spieler, die in der Lage sind, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.