2. Bundesliga heute: Nürnberg - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Nürnberg geht mit einer beeindruckenden Heimserie gegen Eintracht Braunschweig in das heutige Duell im Max-Morlock-Stadion. Seit März 1979 sind die Franken zu Hause gegen die Niedersachsen ungeschlagen. In den letzten elf Heimspielen konnte der Club acht Siege und drei Unentschieden verbuchen. Besonders in der 2. Bundesliga zeigt sich Nürnberg stark: In sieben Partien gab es fünf Siege und zwei Remis , wobei Braunschweig nie mehr als ein Tor erzielen konnte. Diese Statistik spricht klar für die Gastgeber, die auch heute auf ihre Heimstärke setzen werden.

Nürnberg - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker



Beide Mannschaften kämpfen derzeit mit einer Formkrise. Der 1. FC Nürnberg ist seit sechs Zweitligaspielen ohne Sieg und hat in den letzten sechs Partien lediglich drei Punkte geholt. Damit sind sie aktuell das schwächste Team der Liga. Eintracht Braunschweig steht ebenfalls unter Druck, da sie seit vier Spielen sieglos sind und die letzten beiden Partien verloren haben. Die Niedersachsen belegen derzeit einen Abstiegsplatz und haben in den letzten drei Spielen kein Tor erzielt. Diese Schwächephase beider Teams könnte das heutige Spiel zu einer entscheidenden Begegnung im Kampf um wichtige Punkte machen.





Heimstärke gegen Auswärtsschwäche

Individuelle Spielerleistungen im Fokus

Während der 1. FC Nürnberg zu Hause seit vier Spielen ungeschlagen ist, zeigt sich Eintracht Braunschweig auswärts besonders anfällig. Die Niedersachsen warten seit zehn Gastspielen auf einen Sieg und konnten in dieser Saison erst zwei Punkte in der Fremde sammeln. Dies ist die schlechteste Auswärtsbilanz seit 22 Jahren. Nürnberg hingegen hat in dieser Saison bereits 30 Tore erzielt, was nur von vier anderen Teams übertroffen wird. Diese Heimstärke könnte heute ein entscheidender Faktor sein, um die Negativserie zu beenden und den Anschluss an die oberen Tabellenregionen zu halten.Ein besonderes Augenmerk liegt auf Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg, der in dieser Saison bereits drei Tore erzielt hat und damit seinen persönlichen Rekord in der 2. Bundesliga aufstellte. Castrop traf zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Spielen und könnte auch heute wieder eine Schlüsselrolle spielen. Auf der anderen Seite hat Eintracht Braunschweig Probleme in der Offensive, da nur sechs verschiedene Spieler in dieser Saison getroffen haben – der Ligatiefstwert. Besonders Rayan Philippe ist hier hervorzuheben, der fünf der letzten sechs Tore für Braunschweig erzielte. Diese individuellen Leistungen könnten den Unterschied im heutigen Spiel ausmachen.