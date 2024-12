2. Bundesliga heute: Paderborn - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Paderborn 07 geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Heimspiel gegen den Karlsruher SC . In den bisherigen elf Zweitliga-Heimspielen gegen die Badener mussten die Ostwestfalen nur eine Niederlage hinnehmen. Diese datiert aus dem März 2007, als der SCP mit 1:2 unterlag. Seitdem hat Paderborn eine Serie von sieben ungeschlagenen Spielen gegen den KSC aufgebaut, darunter vier Siege und drei Unentschieden. Kein anderer Verein musste in der 2. Bundesliga so oft gegen Paderborn den Kürzeren ziehen wie der Karlsruher SC, der insgesamt zwölf Niederlagen gegen die Blau-Schwarzen einstecken musste.

Paderborn - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker



Marvin Wanitzek ist in dieser Saison der herausragende Akteur beim Karlsruher SC. Mit 14 direkten Torbeteiligungen, bestehend aus sechs Toren und acht Assists, teilt er sich die Spitze der Scorerliste mit Fisnik Asllani von Elversberg. In sechs der letzten sieben Spiele war Wanitzek direkt an einem Treffer beteiligt, was seine Bedeutung für das Offensivspiel der Badener unterstreicht. Mit einem Expected-Assists-Wert von 4.8 liegt er ligaweit auf Platz vier, dicht gefolgt von den Paderbornern Aaron Zehnter und Raphael Obermair, die ebenfalls zu den besten Vorbereitern der Liga gehören.





Formkurve und Heimstärke des SC Paderborn

Karlsruher SC auf Rekordjagd

Der SC Paderborn musste zuletzt einen kleinen Dämpfer hinnehmen, als eine Serie von neun ungeschlagenen Heimspielen mit einer 2:4-Niederlage gegen Schalke endete. Dennoch zeigt die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok in dieser Saison eine beachtliche Heimstärke. In der laufenden Spielzeit blieben die Ostwestfalen bisher nur zweimal in Folge ohne Sieg, und eine ähnliche Durststrecke wie zu Beginn der Saison wollen sie unbedingt vermeiden. Mit einem jungen Team, das im Schnitt 24 Jahre und 319 Tage alt ist, setzt Paderborn auf frischen Wind und Dynamik.Der Karlsruher SC erlebt seine beste Zweitliga-Saison seit einem Jahrzehnt. Mit 26 Punkten nach 16 Spielen sind die Badener auf Kurs, die Erfolge der Saison 2014/15 zu wiederholen, als sie nur knapp den Aufstieg verpassten. Besonders beeindruckend ist die Offensivkraft der Mannschaft, die in jedem der letzten 14 Spiele mindestens einmal traf. Budu Zivzivadze ist mit elf Toren der treffsicherste Spieler der Liga und könnte mit einem weiteren Treffer seine Vorjahresleistung bereits einstellen. Allerdings offenbart die Defensive Schwächen, insbesondere in der Anfangsphase der Spiele, was gegen die konterstarken Paderborner zum Problem werden könnte.