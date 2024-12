2. Bundesliga: Köln feiert Herbstmeisterschaft

Der FC marschiert in der 2. Bundesliga und nimmt die Tabellenführung mit unter den Weihnachtsbaum. Beim 1. FC Kaiserslautern reicht ein Tor.

Der 1. FC Köln hat sich die Herbstmeisterschaft in der 2. Bundesliga gesichert. Die Kölner gewannen am letzten Hinrundenspieltag das Traditionsduell beim 1. FC Kaiserslautern dank des Treffers von Dejan Ljubicic mit 1:0 (1:0). Der seit Wochen ungeschlagene FC feiert Weihnachten an der Ligaspitze mit zwei Punkten Vorsprung.