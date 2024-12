2. Bundesliga: Köln feiert Downs und Platz zwei

Der 1. FC Köln erobert in der 2. Fußball-Bundesliga einen direkten Aufstiegsplatz. Gegen den 1. FC Nürnberg überragt Damion Downs.

Der 1. FC Köln erobert in der 2. Fußball-Bundesliga einen direkten Aufstiegsplatz. Gegen den 1. FC Nürnberg überragt Damion Downs.

Der 1. FC Köln hat seinen Erfolgslauf fortgesetzt und in der 2. Fußball-Bundesliga Platz zwei erobert. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber setzte sich am 16. Spieltag auch dank des an allen Toren beteiligten Damion Downs mit 3:1 (3:0) im Traditionsduell gegen den 1. FC Nürnberg durch, es war der siebte Sieg aus den letzten acht Pflichtspielen der Rheinländer.