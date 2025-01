2. Bundesliga heute: Braunschweig - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

None empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig steht vor einer schweren Aufgabe, wenn der FC Schalke 04 im Eintracht-Stadion gastiert. Die Bilanz der letzten Begegnungen spricht eindeutig für die Gäste aus Gelsenkirchen: Acht der letzten neun Pflichtspiele gingen an Schalke, darunter auch die beiden Duelle im vergangenen Jahr.

Braunschweig - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

Eintracht Braunschweig muss im heutigen Spiel auf Christian Conteh verzichten, der nach einer Roten Karte gesperrt ist. Ohne ihn haben die Niedersachsen in dieser Saison erst einen Punkt aus sechs Spielen geholt. Die Offensivschwäche der Löwen wird durch die Tatsache unterstrichen, dass sie seit vier Zweitligaspielen ohne Torerfolg sind.

Schalke 04 in Torlaune und mit Auswärtsstärke

Der FC Schalke 04 kommt mit Rückenwind nach Braunschweig. Zuletzt feierten die Knappen zwei Auswärtssiege in Folge und erzielten dabei jeweils vier Tore - so viele wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Vor allem Kenan Karaman und Moussa Sylla sind derzeit in bestechender Form.