Aus beim Aufsteiger: Ex-Erfolgstrainer bezieht Stellung

Nach seiner Entlassung beim SSV Ulm blickt Thomas Wörle jetzt zurück. Dabei wird der 43-Jährige in den sozialen Medien wehmütig und wehrt sich gegen Gerüchte.

Emotionaler Abschied eines Ex-Trainers! Thomas Wörle hat sich zwei Tage nach seiner Entlassung als Coach des SSV Ulm an die Anhänger der Spatzen gewandt.

„Ein besonderer Dank gilt euch, den Fans. Ihr wart für uns nicht nur der ‚12. Mann‘, sondern immer Teil der Startelf. […] Ihr habt uns getragen, an uns geglaubt – in guten wie in schwierigen Zeiten“, schrieb Wörle bei LinkedIn.