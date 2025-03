Neue Doppelspitze: Hannover-Machtkampf findet ein Ende

Mann, der seit 2021 Sportdirektor in Hannover ist, wird demnach bis 2029, Bindzus bis mindestens 2027 bestellt. Das Duo trete seine neuen Aufgaben mit sofortiger Wirkung an, die erste Aufgabe sei „die fristgerechte Unterzeichnung und Einreichung der Lizenzierungsunterlagen für die Saison 2025/26“, teilte der Klub am Sonntag mit.